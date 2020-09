Ознова наградне бависко

БЕОҐРАД – Жадаюци зопрец шиву економию, держава знова порушує вельке наградне бависко „Вежнї рахунок и победз”, а у новим циклусу буду важиц рахунки од 1. септембра, пише на сайту Радио-телвизиї Войводини.

За участвованє у наградним бависку будзе потребне безплатно послац по 10 фискални рахунки чия вкупна вредносц минимум 100 динари, преноша беоґрадски медиї. И за тот циклус обезпечни числени ище вреднєйши награди як прешли раз.

Буду орґанизовани два круги наградного бависка, а шицки нєвицагнути коверти з першого кругу, буду участвовац и у вицагованю наградох другого кругу бависка.

Перши круг ше закончи по Нови рок, а право участвовац буду мац шицки полнолїтни особи зоз пребувалїщом на териториї Сербиї. Наградне бависко наявел министер финансийох Синиша Мали.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)