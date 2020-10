Октобер пошвецени молитви Ружанцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У цалей Католїцкей церкви октобер мешац пошвецени молитви Ружанца тє. пацеркох, а тота молитва барз преширена и у нашим народзе и наших парохийох. У нашим обрядзе октобер почина и зоз нєзаповеданим шветом (1. октобра) Покрови Богородици.

Зоз молитву Ружанца, хтора ма библийну основу, розпатра ше мистерий Исусового спашеня и улоги Пречистей Дїви Мариї у тим.

Окрем же ше ю препоручує модлїц кажди дзень приватно, у октобру ше ю модлї и заєднїцки, та у катедрали св. оца Миколая пацерки ше будзе модлїц кажди дзень пол годзини пред вечаршу Службу Божу хтора тераз на 18 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)