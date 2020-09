Олени Планчак-Сакач обявена збирка поезиї на сербским язику

НОВИ САД – У новосадскей видавательней хижи „Фондация ґрупа север” тих дньох Олени Планчак-Сакач зоз друку вишла треца кнїжка, збирка поезиї на сербским язику „Измећу две обале”/„Медзи двома побрежями”.

Кнїжка вишла у едициї Окремни виданя, а єй редактор Стефан Радулович. Збирка ше состої зоз проложскей и епиложскей писнї, и пейцох циклусох: Путованє през час, Укрижени час, Шлїди часу, Премрежени час и Краса часу. У збирки обявени 57 писнї.

Поезия Планчак-Сакачовей прекладана на болгарски, румунски, словацки и горватски язик. У 2017. року вона за свою поезию достала и Медзинародну награду у Болгарскей.

– За Олену Планчак-Сакач поезия значи глєданє словох глїбших од того швета. Стихи доживює як влапени хвильки хтори здабу на птицу влапену до клїтки, лєбо як интермецо медзи ридкима случованями. Поезия, як видзиме по збирки писньох „Медзи двома побрежями”, за Олену Планчак-Сакач нєменовани простор шлєбоди хтори єй оможлївює жиц и исновац медзи двома побрежями.” – написала у рецензиї Зденка Валент Белич.

Малюнок Влади Нярадия прикрашел рамики сербского виданя збирки.

