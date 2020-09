Омладинєц страцел и у Старей Моравици

КОЦУР – Подли партиї ШК „Омладинца” зоз Коцура предлужели ше и у 3. колє. Коцурски шахисти на тот завод у Коцуре страцели од екипи „Чаки Йожеф” зоз Старей Моравици з резултатом 3;5:2,5.

Побиди за Омладинєц на тим змаганю зазначели Карло Бала и Владимир Лазор, реми одбавел Ґавра Коларич, а Стеван Перич, Споменко Павичевич и Тихомир Пушкаш поражени.

Омладинєц после трох колох на остатнїм месце на таблїчки и потераз є у шицких трох колох поражени. У шлїдуюцим колє будзе госцовац у Бачкей Тополї дзе ю дочека екипа ШК „БТСК”.

