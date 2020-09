Омладинєц уписал перши бод

КОЦУР – Шаховски клуб „Омладинєц” зоз Коцура у 4. колє Войводянскей лиґи-ґрупа Суботица освоєл перши бод у тей сезони, понеже на госцованю у Бачкей Тополї одбавел 3:3 процив домашнєй екипи „БТСК”.

Побиди за Омладинєц на тим змаганю зазначели Споменко Павичевич и Янко Бесерминї, ремизовали Стеван Перич и Ґавра Коларич, а страцели Дюра Фейса и Владимир Лазор.

Омладинєц после 4. колох на остатнїм месце на таблїчки зоз єдним нєришеним змаганьом.

У шлїдуюцим колє Омладинєц у Коцуре дочека екипу ШК „Лайош Сеґи” зоз Байши.

