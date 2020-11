Онлайн настава по 21. децембер, скрацени роботни час по 15. децембер

БЕОҐРАД – Влада Сербиї вчера одлучела же од пондзелку, 30. новембра, та по початок жимского розпусту школяре од пиятей по осму класу и штредньошколци наставу буду провадзиц на далєкосц. Тиж так, мира скраценя роботного часу ресторанох, кафичох, барох, клубох, ставяльньох, тарґовинских центрох и предавальньох будзе на моци по 15. децембер, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Жимски розпуст почина 21. децембра, а закончує ше 15. януара 2021. року и будзе важиц за шицких школярох основних и штреднїх школох на териториї Републики Сербиї, пише у сообщеню зоз нєшкайшей схадзки Влади Сербиї, на хторей прилапени нови мири процив ширеня коронавирусу.

Влада принєсла одлуку же би же предлужело миру скрацованя роботного часу, так же ресторани, кафичи, бари, клуби, ставяльнї и тарґовински центри по 15. децембер годни робиц по 18 годзин, а предавальнї по 21 годзин.

