Онлайн промоция Жирошовей кнїжки 25. новембра

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ Руске слово орґанизую онлайн промоцию кнїжки Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, 1745-2002 III/1 том, котра вишла у октобру.

На промоциї буду участвовац историчаре проф. др Янко Рамач, проф. др Дюра Гарди, мср. Саша Сабадош, рецензент Дюра Латяк и редактор виданя Микола Шанта.

Промоция кнїжки будзе на 16 годзин директно транслована на Фейсбук каналу профилох Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ Руске слово. Познєйше знїмок будзе доступни на Ют’юб каналу Заводу за културу войводянских Руснацох и Рутенпресу.

Заинтересовани, котри буду провадзиц онлайн промоцию Жирошовей кнїжки, годни учашнїком прейґ Фейсбуку поставяц питаня.

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