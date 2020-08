Општина Жабель школяром обезпечи маски

ЖАБЕЛЬ – У тижню за нами у просторийох Месней заєднїци у Жаблю, отримана схадзка на котрей були присутни директоре основних школох тей општини и просвитна инспекторка Драґица Драґин.

На схадзки було слова о способу применьованя шицких мирох защити котри предписало Министерство просвити и способу орґанизованя настави од першого септембра. Найвецей ше будзе водзиц рахунка о чистоти просторийох школи, та ше будзе вершиц їх дезинфекция и будзе ше водзиц рахунка о гиґиєни школярох.

Предсидатель општини Жабель Чедомир Божич гварел же безпечносц школярох и занятих у просвити на першим месце, та тота општина шицким школяром подарує защитни маски.

