Општина Кула субвенционує камату польопривреднїком

КУЛА – На основи потримовки запровадзованя польопривредней политики руралного розвою општини Кула за 2020. рок, розписана Явна поволанка польопривредним продуковательом на териториї општини Кула хтори заинтересовани за субвенционованє камати або надополєня за краткотирваце кредитованє польопривредней продукциї – набавку основних средствох у 2020. року.

Явну поволанку ше упутює реґистрованим польопривредним продуковательом зоз териториї општини Кула хтори заинтересовани за польопривредни краткотирваци кредити у дїловних банкох за набавку основних средствох, на период од 12 мешаци, зоз учасцу Општини у субвенционованю камати и/лєбо надополнєня, у виносу од 100 одсто. Вкупни средства за субвенционованє каматох и/лєбо надополнєньох за одобрени краткотирваци кредити виноша 4.000.000,00 динари и обезпечени су у буджету Општини за 2020. рок.

Винос кредиту виплацує дїловна банка подношителю вимоги у минималним виносу од 100.000,00 динари и максималним виносу до 1.000.000,00 динари, зоз роком одплацованя од 12 мешаци, без валутней клаузули.

Прияви на явну поволанку зоз потребну документацию треба поднєсц на писарнїци Услужного центру Општинскей управи Кула (пулт писарнїци), Ленїнова 11, Кула, у завартей коверти зоз назнаку „Приява за субвенционованє каматох и/лєбо надополнєнє за краткотирваци польопривредни кредити за 2020. рок”.

Прияви хтори нє у складзе зоз тоту явну поволанку нє буду прилапени. Термин за подношенє приявох зоз потребну документацию тирва док ше нє потроша средства, а найпознєйше по 31. децеммбер 2020. року.

Текст явней поволанки будзе обявени и на огласних таблох месних заєднїцох, а додатни информациї мож достац на число телефона: 025/751-187.

