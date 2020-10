Освоєли єден бод, а могли и три

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор фодбалере ФК Русин госцовали у Бачким Брестовцу, дзе одбавели змаганє зоз домашнїм ФК БСК з резултатом 1:1 (0:0).

Цали перши полчас прешол у релативно фер бависку з обидвох бокох.

Нагоди за ґол мали обидва екипи, алє мрежи мировали. Уж на початку другого полчасу ситуация ше пременєла. Русин почал водзиц, а у главней улоги бул Срдян Дюканович, хтори на свой уж препознатлїви способ загрожел ґол домашнїх. Зоз бицом понад 16 метерох поцильовал часц ґола дзе ше зиходза горня греда и статива. Без огляду же Русин водзел, домашнї грожели, алє без конкретного резултату. Главни судия и його помоцнїки зоз Бачкей Паланки релативно добре одробели свой задаток, алє на самим концу змаганя, дискутабилна одлука пременєла конєчни резултат. Место же би пискал фаул над Русиновим бавячом хтори док падал вируцел лабду до корнеру, судия указал на корнер. Зоз того нападу, домашнї дали ґол зоз чим вировнали резултат.

Зоз 26 бодами Русин 4. на таблїчки, а на нєдзелю на Ярашу чека го змаганє процив Твердинї зоз Бачу, хвильково предостатнєй екипи у лиґи. Змаганє почина на 13,30 годзин.

