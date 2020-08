Основни модел настави у основней, комбиновани у штреднєй школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре тих дньох ше родичи опредзелєли за модел по хторим їх дзеци буду слухац наставу у наиходзацим школским року.

Так, родичи школярох од 5. по 8. класу вибрали основни модел, хтори подрозумює же школяре наставу буду провадзиц у школи, а школяре штреднїх школох вибрали комбиновани модел, по хторим єден тидзень буду ходзиц до школи, а шлїдуюци тидзень наставу буду провадзиц на далєко.

За школярох од 1. по 4. класу основней школи обовязна каждодньова нєпоштредна настава у школи.

Як уж писане, у оддзелєньох у основней школи будзе по 15 школярох, а у штреднєй школи 16, годзини буду тирвац 30 минути, школяре нє буду меняц учальнї анї свойо место шедзеня, а защитни маски буду обовязни, як на годзинох, так и на одпочивкох.

З оглядом же ше настава у штреднїх школох будзе одвивац и з дому и на далєко, школяром буду понукнути и услуги интернату.

