Отворена окремна амбуланта за хори дзеци

ЖАБЕЛЬ – Пре вше векше число заражених зоз вирусом Ковид-19 у општини Жабель, у Дому здравя Жабель превжати додатни мири. Єдна з нїх отверанє новей Амбуланти за педиятрию за препатрунок хорих дзецох.

Амбуланта почала робиц прешлого тижня, а находзи ше у дворе Дому здравя Жабель, з чим меркує же би хори дзеци нє були вєдно зоз здравима у истей просториї. Покля нє отверена тота амбуланта, шицки дзеци одходзели на препатрунок до Служби педиятриї у амбуланти у своїм валалє, на єдно место, на єден уход, до єдней амбуланти.

Компетенти поручую же кед ше дзецко похори, перше треба наволац до новоотвореней амбуланти на число телефона: 021/831-054, потребне вибрац число 111, Служба за педиятрию, дзе мож достац совит о дальшей процедури.

