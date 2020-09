ВЕРБАС – Центер за физичну културу „Драґо Йовович” отворел сезону хаснованя комплексу завартого базену и сауни.

Роботнима днми базен за гражданох отворени од 17 по 22 годзин, а през викенд од 12 по 19 годзин. Цена уходнїци 200 динари по особи, а исту суму потребно видвоїц и за хаснованє сауни.

