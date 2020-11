ШИД – У Червеним крижу вчера отримана акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволали 24 давателє, 22 дало крев з хторих три жени.

Акцию орґанизовал Червени криж у Шидзе и Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду зоз почитованьом шицких епидемиолоґийних мирох защити од вируса корона.

