ШИД – Вчера Червени кри, вєдно зоз Заводом за трансфузию креви Войводини з Нового Саду, орґанизовал акцию добродзечного даваня креви.

На акцию ше одволал 51 даватель, после дохторового препатрунка крев дали 48 давателє (тройо нє дали пре здравствени причини), з хторих осем жени, а шесцеро давателє першираз дали крев.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)