ШИД – У позарядовей акциї за добродзечних давательох креви, отриманей пондзелок, 9. новембра, приявели ше 25-еро давателє, а з нїх 21 особа дала крев.

Акцию орґанизовал Червени криж з помоцу Заводу за трансфузию креви Войводини з Нового Саду, а по конєц мешаца будзе отримана ище єдна акция.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)