Отримана ище єдна Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Шеснаста Подобова колония Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох отримана всоботу 17. октобра.

На Колониї участвовали двацец двойо уметнїки з вецей местох, а штверо их ше одлучело мальовац дома и придац роботу по законченю мальованя. У рамикох Колониї традицийно ше отримує Дзецинска подобова колония, вона того року нє орґанизована на тот способ, алє двацецеро школяре з валаскей ОШ приложели свойо роботи котри нарисовали на годзинох подобовей култури у рамикох Дзецинского тижня, на тему Радосц. Дзекуюци тому, на Вилїю, 6. януара шлїдуюцого року на вистави тогорочних роботох, окрем малюнкох подобових уметнїкох, буду виложени и малюнки младих уметнїкох.

Всоботу, у Подобовей ґалериї МЗ Ґосподїнци, представени роботи з прешлорочней Колониї, як и Каталоґ тих роботох.

Орґанизатор Колониї, як и скорейших рокох, Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду. Финансийно ю помогли Општина Жабель, Покраїнски секреатрият за обарзованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини и Месна заєднїца Ґосподїнци.

Колония мала буц отримана концом юлия того року, алє є пре нєвигодну ситуацию з коронавирусом преложена за 17. октобер.

