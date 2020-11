Отримана Обука за учительох о Стандардох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа Петро Кузмяк вчера була домашня Обуки за учительох о Общих стандардох посцигнуцох за мацерински язик за конєц першого циклусу основного образованя и воспитаня за предмет руски язик.

О стандардох за перши образовни циклус за руски язик виробени Приручнїк за учительох хтори пририхтани у диґиталней форми. На вечаршей обуки представела го єдна з авторкох стандардох, професорка класней настави тє. учителька Наталия Зазуляк.

На обуки були присутни учительки зоз домашнєй керестурскей Школи и зоз коцурскей „Братство-єдинствоˮ, а на самим початку привитала их и потримала їх роботу о. д. директора домашнєй Школи Наталия Будински.

Виробок и тих стандардох витворени з инициятиву и потримовку Заводу за вреднованє квалитету образованя и воспитаня Републики Сербиї, и Националного совиту Руснацох, тє. його Одбору за образованє.

