Отримана онлайн промоция кнїжки Мирона Жироша

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и НВУ „Руске слово” вчера орґанизовали онлайн промоцию кнїжки Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, 1745-2002 III/1 том, хтора вишла у октобру, а директно є транслована на Фейсбук каналу профилох Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ Руске слово.

На промоциї участвовали проф. др Янко Рамач, проф. др Дюра Гарди, мср. Саша Сабадош, рецензент Дюра Латяк и редактор виданя Микола Шанта.

Присутних и патрачох хтори провадзели онлайн промоцию привитали директорка ЗКВР Анамария Ранкович и директор НВУ Руске слово Борис Варґа.

Заинтересовани, хтори провадзели онлайн промоцию Жирошовей кнїжки, могли учашнїком прейґ Фейсбуку поставяц питаня, а знїмок промоциї доступни на Ют’юб каналу Заводу за културу войводянских Руснацох.

