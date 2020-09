Закончена Подобова колония „Еуфемия Гарди 2020.”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друга Подобова колония „Еуфемия Гарди 2020.” отримана всоботу, 19. септембра, у орґанизациї Месного одбору Рускей матки на хторей участвовали 15-ецеро подобово творителє зоз Руского Керестура, Кули, Вербасу, Зомбору и Нишу.

Стретнуце подобових творительох отримане у Спортскей гали на хторим участвовали и початнїки и искуснєйши маляре, а як потвердзели и сами учашнїки, таки подобово стретнуца права нагода за друженє уметнїкох, алє и же би єдни другим помогли у усовершованю малярскей технїки.

Орґанизаторе з тей нагоди наявели друкованє каталоґу у хторим буду обєдинєни шицки роботи зоз тей Подобовей колониї, а тиж и виставу тих малюнкох хтора будзе отримана на концу рока, 28. децембра.

Подобова колония отримана по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня култури и уметносци рускей заєднїци, як и програмох и проєктох у обласци туризма Општини Кула у 2020. року, а у безпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

