ШИД – Вчера у просторийох Червеного крижу отримана позарядова акция за добродзечних давательох креви зоз Шиду и околних валалох.

На акцию ше одволали 37 давателє, крев дали 34 з хторих тройо нови, а одволали ше и осем жени.

Акцию орґанизовал Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду и Червени криж у Шидзе, а порядна акция у Шидзе будзе отримана 30. октобра.

