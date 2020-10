Отримана програма „Мацери Рускинї”

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици зоз почитованьом шицких предписаних епидемиолоґийних мирох и без публики штварток, 29. октобра, у просторийох Архиву Сриму отримана тогорочна програма „Мацери Рускинї“.

На початку часци поеми „Мацери Рускинї“, Гелени Гафич Стойков пречитали Неґован Пелич и Душанка Костич. Стихи домашнїх поетесох Злати Загорянсковей, Олґи Олеаровей и Ясни Арбанас пречитали сами авторки.

Часц членох шпивацкей ґрупи „Руски зарї“, як и вше потераз, одшпивала даскельо писнї зоз свойого репертоару, а на тот завод и зоз потримовку пароха о. Владислава Варґи.

Потим шицки члени Здруженя „Руснак“, вєдно зоз домашнїм, директором Архиву Сриму паном Деяном Уметичом, опатрели виставу фотоґрафийох Саши Сабадоша „Каждодньови живот Руснацох“. Виставу пожичел Завод за културу войводянских Руснацох, а тиж и финансийно потримал пририхтованє и отримованє програми.

Члени Здруженя „Руснак“ и шпивацкей ґрупи „Руски зарї“ предлужа активносци у рамикох дошлєбодзеного и наздаваю ше новим програмом у своїм городу.

