НОВИ САД – Вчера у Новим Садзе, у Заводзе за културу войводянских Руснацох, отримана схадзка Орґанизацийного одбору Националного швета Руснацох 2021. року, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

На схадзки бешедоване о проблематики отримованя Дня Руснацох и о його концепциї хтора би мала буц у знаку 50-рочнїци Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и живота того нашого уметнїка. Того року Орґанизацийни одбор ше муши зиходзиц частейше як звичайно пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию у хторей ше предписаня вязани за дошлєбодзене число людзох у завартим просторе часто меняю.

Першобутна задумка хтора прилапена на прешлей схадзки, же би ше Централна преслава отримала у Сербским народним театру, тераз пре рижни предписаня под знаком питаня, та шлїдуюци задаток Одбору же би пренашол и алтернативне ришенє, односно салу хтора ма шицки условия за отримованє свойофайтовей представи, як цо и задумана главна програма.

Присутни ше зложели же би Националне швето Руснацох вшелїяк требало буц отримане, а кед ситуация у януару нє будзе вигодна, преслава би могла буц преложена за перши шлїдуюци сиґурни термин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)