Отримана схадзка УО театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей схадзки Управного одбору (УО) Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядяˮ прилапени записнїки зоз двох схадзкох котри отримани 15. фебруара и 12. юния того року, а принєшени и одлуки о проєктох за тот рок за хтори одобрени средства, з оглядом на ситуацию з пандемию вируса корона.

На схадзки, хтору отворел предсидатель УО Янко Лендєр, директор театру Славко Орос, медзи иншим, визначел же пре ище вше запровадзени превентивни мири защити од вирусу корона, алє и пре нєришени проблем авторских правох понеже автор зоз Словацкей, виводзенє главного проєкту „Скорей як когут закукурикаˮ, а хтори бул заплановани за 2020. рок онєможлївене, та реализация причека лєпши епидемийни условия.

Идея така, як гварел Орос, же би ше средства хтори були наменєни за тот проєкт пренаменєло за преславу 50. рокох од снованя РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ односно за реализованє мултимедиялного проєкту чия роботна назва „Ениґма Дядяˮ, а хтори бу приказал живот и творчу роботу Петра Ризнича Дядї хтори вдерел фундамент рускому театру.

Плановане же би ше реализация нового проєкту „Ениґма Дядяˮ витворела на дзень преславяня Националного швета Руснацох, 17. януара 2021. року, цо будзе понукнуте Орґанизацийному одбору Националного швета Руснацох, а кед предклад нє будзе прилапени, Театер тот проєкт виведзе сам, вшелїяк зоз наздаваньом же епидемиолоґийна ситуация у держави то и дошлєбодзи.

