Штварток була схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Штварток, 1. октобра, отримана II схадзка Скупштини општини Вербас на котрей принєшени вецей одлуки.

СО Вербас прилапела предлоги Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня, Предлог рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на териториї тей општини, Предлог ришеня о даваню согласносци на Статут Апатикарскей установи Вербас, як и дзепоєдни будовательни предлоги.

На схадзки розришени стари и меновани нови командант, його заменїк и члени Штаба за позарядово ситуациї општини Вербас.

