Отримана схадзкa УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Пияток, 20. новембра, у Заводу за културу войводянских Руснацох отримана 5. схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Схадзка мала пейц точки на дньовим шоре, а почала зоз даваньом минути цихосци Мирославови Цирбови зоз Шиду, длугорочному членови Дружтва. На схадзки прилапени Записнїк зоз 4. схадзки УО Дружтва и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками. Слова було о тим же 17. октобра отримана 16. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох и отримани схадзки Линґвистичней секциї лекторох и прекладательох Дружтва коло правопису руского язика, а пре епидемию вируса корона шицки други заплановани активносци означени информативно прейґ електронских медийох.

На схадзки порадзене же ше 50 роки од снованя Дружтва за руски язик, литературу и културу (1970–2020) означи 4. децембра 2020. року, кед у рамикох „30. дньох Миколи М. Кочиша” предвидзене отримованє 6. Науково-фахового сходу под назву „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика”, на хтори ше приявели 28 авторе зоз 29 роботами, а сцигли и 5 кратки приповедки. Роботи буду обявени у „Studia Ruthenica” число 26 шлїдуюцого року понеже, пре епидемию нєт условия за отримованє явного сходу.

Далєй було слова и о активносцох Дружтва по конєц 2020. року.

