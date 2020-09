Отримана схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Пияток, 25. септембра, у Заводу за културу войводянских Руснацох отримана 4. схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Схадзка мала два часци – у першей представени два нови кнїжки хтори видало Дружтво за руски язик, литературу и културу, а то писнї Сонї Папуґа „Думки ми лєца” у едициї „Литература” и Сенка Бенчик „Лексички паралелизми – Lekszikológiai hasоnlóságok – Лексични паралелизми” у едициї „Катедра”.

У другей часци на схадзки прилапени Записнїк зоз 3. схадзки УО Дружтва и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками. Тиж порадзене же ше 50 роки од снованя Дружтва (1970–2020) означи 4. децембра того року, кед у рамикох 30. „Дньох Миколи М. Кочиша” предвидзене отримованє 6. науково-фахового сходу под назву „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика”, а роботи з того сходу буду обявени у часопису „Studia Ruthenica” число 26, 2021. року.

У предлуженю схадзки було слова и о активносцох Дружтва по конєц того року и видавательней дїялносци Дружтва за 2020/2021. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)