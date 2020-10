ШИД – У Културно-образовним центру вчера отримана трибина о безпечносци у транспорту у орґанизациї Здруженя „Будзме безпечни“, чия предсидателька новинарка РТВ Пинк Деа Дюрдєвич, а зоз потримовку Компаниї Дунай осиґуранє и локалней самоуправи.

На трибини бешедовала Деа Дюрдєвич, хтора винєсла свою особну траґедию кед у фебруаре 2019. року дожила транспортне нєщесце у хторим є чежко покалїчена.

Тиж, бешедовала и Александра Славулїца, официрка за безпечносц Полицийней станїци у Шидзе, Милорад Радич спред Дунай осиґураня, як и Катарина Митрович, членїца Општинскей ради спред локалней самоуправи.

