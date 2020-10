Отримана шеснаста Подобова колония у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 4. октобра у просторийох Месней заєднїци Дюрдьов була отримана шеснаста по шоре Подобова колония. Колонию финансийно потримала Општина Жабель.

На колониї, котра ма длугоку традицию, того року участвовали 16-ецеро маляре, од котрих пейцеро академски. Колония тирвала два днї, а кажди уметнїк намальовал по єден малюнок. Стил бул шлєбодни, кажде могол виберац тему и зоз яку технїку намалює свой малюнок. Малюнки углавном робени зоз технїку акрилних фарбох.

Пре мири защити колония нє була отирмана, як цо то звичайно, у голу школи, алє у просторийох Месней заєднїци. Маляре були розпоредзени у трох просторийох и на таки способ були випочитовани шицки мири защити од вирусу Ковид-19.

