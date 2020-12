ШИД – Вчера отримана явна розправа о Нарису одлуки о буджету за 2021. рок и после трох тижньох сумировани шицки достати предлоги.

Як гварел Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид, у писаней форми сцигли штири предлоги и ище даскельо дзешатки прейґ дружтвених мрежох и векшина суґестийох прилапена.

Место першобутно планованих 1.153.000.000 динари у предлогу одлуки будзе стац винос од 1.300.000.000 динари.

