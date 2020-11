Отримана єшеньска Червена ружа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 59. Фестивал рускей култури Червена ружа, отримани всоботу, 31. октобра у Руским Керестуре, на хторим ше зоз осем шпиванками представели млади музичаре зоз Руского Керестура.

Зоз вименєну концепцию фестивалу и у єшеньским термину, а пре актуални епидемиолоґийни стан, публика мала нагоду послухац народни и забавни композициї хтори виводзени и наградзовани на скорейших Ружох, а хтори найвецей зажили и остали запаметани медзи младима.

У програми перши наступели двоме штредньошколци и члени Велького народного оркестру Дома култури – Павле Венчельовски зоз писню Гунцути Руснаци, автора Владислава Надьмитю, и Виктор Хрин зоз писню Керестурски тополї, авторох Якима Сивча и Дюру Латяка.

Потим Вельки народни оркестер Дома култури Руски Керестур, под руководством Мирка Преґуна, наступел зоз композициями Карпатски венчик и Шицким добре, а хтори виводзени и наградзовани на скорейших Червених ружох.

Публика всоботу вечар уживала и у прекрасних женских гласох вокално-инструменталней ґрупи Ария, у чиїм составе Дорика Чизмар, Наташа Колесар, Саня Чапко и Марина Роман, а хтори ше представели зоз двома композициями у забавним духу – Златни каруци авторох Мирослава Сивча и Славка Романа, и Цинь, автора Славка Романа, хтори на Ружи виводзени пред скоро 20 роками.

Марина Роман, членїца ґрупи Ария, потим наступела зоз свою шпиванку За ньго, за хтору пред двома роками на истим фестивалу достала награду за найлєпшу авторску композицию, а Марини у интерпретациї помогли и Жарко Остоїч на ґитари и Алексей Надь на дємбеу.

Брат и шестра, Кристина и Дарко Афичово, за свойо шпиванє, наступ и компонованє вецей раз наградзовани як на Фестивалу Червена ружа, так и на Фестивалу акустичней музики у Сивцу, а того року наступели зоз шпиванку Пойдзем и Ми нє зохабени зоз хтору пред двацец трома роками, їх оцец Славко Афич, освоєл перше место.

Писня На концу конца, автора Мирослава Папа, як и сама назва гутори, зохабена за конєц, а Мирослав Малацко, хтори прешлого року зоз ню достал награду за найлєпши цалосни наступ, виведол ю у провадзеню Михайла Рацпетийового, школяра штреднєй музичней школи.

Наступ керестурских виводзачох провадзели коло 80 патраче, кельо и було допущене пре епидемиолоґийну ситуацию, а орґанизаторе наглашели же, понеже того року Червене пупче нє було отримане, на Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур, у наиходзацим периодзе буду доступни рисовани анимациї даскелїх дзецинских шпиванкох зоз скорейших Пупчох.

Директне преношенє програми 59. Червеней ружи, могло провадзиц и на Ют’юб каналу Qmedia, а знїмок ше преношел и на фейсбук ґрупох – Дома култури и Червеней ружи.

