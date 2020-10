Отримана 19. Веселинка

НОВИ САД – Штварток, 22. октобра, у просторийох Руского културного центра (РКЦ) у Новим Садзе, отимани 19. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини Веселинка.

Тогорочни Фестивал отворел Звонимир Павлович и з тей нагоди пречитал писнї нашей писательки Меланиї Павлович, понеже тот фестивал и ноши назву по єдней кнїжки писньох хтору вона написала.

Новосадски учительки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац зоз дзецми отримали роботнї зоз єшеньску тематику. Перше шицки вєдно дополньовали виреченя зоз словом хторе було вихабене, а вец младши дзеци фарбели лїсца, а старши школяре мальовали, вифарбйовали и лїпкали дунци зоз жимнїцу. На концу шицки вєдно виштриговали офарбени лїсца и полїпели их на древо хторе було справене з паперу.

Док тирвали роботнї приказована ретроспектива знїмкох зоз прешлих Веселинкох, хтори уступела Радио-телевизия Войводини.

На уходзе до просторийох РКЦ шицким ше мерало горучку, а шицки присуtни ше притримовали препоручених защитних мирох.

Фестивал потримали Городска управа за културу Нови Сад, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

