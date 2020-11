ВЕРБАС – Вчера, 24. новембра, отримана III схадзка Скупштини општини Вербас. Пре почитованє предписаних мирох защити од ковиду-19, одборнїки ше зишли у Биоскопу Югославия, преноши општински сайт.

Попри порядного записнїка зоз предходней схадзки, СО усвоєла нову одлуку о Општинскей ради, одлуку о усвойованю информацийох о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми роботи явних подприємствох чий снователь Општина Вербас, одлуку о вименкох и дополнєньох одлуки о правох на финансийну потримовку фамелийох з дзецми, одлуку о вименкох и дополнєньох одлуки о условийох и мирох за скланянє обєктох котри представяю нєпоштредну опасносц, як и одлуку о вименкох и дополнєньох одлуки о унапредзеню енерґетскей ефикасносци на териториї општини Вербас. Зоз вименками и дополнєнями одлуки о снованю Народней библиотеки Данило Киш, пре ускладзованє зоз законодавством з обласци култури, установа убудуце будзе ношиц назву Явна библиотека.

На предклад Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня, пришло до вименкох на чолних местох поєдиних явних подприємствох. Меновани нови окончователє длужносци директора у Явним комуналним подприємству Комуналєц, у Явним комуналним подприємству Стандард и у Явним подприємству Вербас-ґаз.

СО меновала и Локални совит родичох општини Вербас за чечуци школски рок, а пришло и до пременкох у составу Надпатраюцого одбору ЯП Вербас-ґаз, у Совиту за урбанизем, стамбено-комунални роботи и защиту животного стредку, як и у составу Управного и Надпатраюцого одбору Центра за физкултуру Драґо Йовович, Школского одбору Основней музичней школи и Комисиї за плани општини Вербас. На тей схадзки формована и нова одборнїцка ґрупа Сербска радикална странка, у котри тройо одборнїки.

