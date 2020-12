ВЕРБАС – З почитованьом шицких предписаних мирох борби процив ширеня вирусу Ковид-19, вчера, 15. децембра, у голу Центра за физкултуру „Драґо Йовович” отримана IV схадзка Скупштини општини Вербас. Одборнїки розправяли о 15 точкох дньового шору, преноши општински сайт.

Пришло и до вименкох у составу одборнїкох. Локални парламент констатовал же закончени мандати одборнїком Петрови Канкарашови пре шмерц, и Иґорови Шкундричови и Даркови Василєвичови прето же дали задзекованя. Место нїх, потвердзени мандати новим одборнїком – Види Матич з лїстини „Алекандар Вучич – За нашо дзеци”, Неманьови Вуковичови и Миркови Фатушичови з виберанковей лїстини „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї – Драґан Маркович Палма – Єдинствена Сербия”.

Скупштинска векшина усвоєла и нови Дїловнїк о роботи локалного парламенту, Програму оцудзеня будовательней жеми у явней власносци за идуци рок, и дала согласносци на розподзельованє добитку явних комуналних подприємствох „Комуналєц” и „Стандард”. Тиж, одборнїки дали и согласносц за вименки и дополнєня Статуту Явней библиотеки „Данило Киш”, а розришени стари и меновани нови состав Општинскей виберанковей комисиї. До пременкох пришло и у членству Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас. Усвоєни и звит о безпечносци транспорту у першей половки 2020. року.

По конєц децембра будзе отримана ище єдна схадзка Скупштини општини, на котрей ше будзе розправяц о предкладу буджету Општини Вербас за 2021. рок.

Одборнїки ґрупи „Ошлєбодзме Вербас” напущели зашеданє на початку схадзки. Вони виражели нєзадовольство прето же ше, як виявели, важни теми розпатраю у условийох позарядовей ситуациї, кед би шицку моц требало унапрямиц на борбу процив епидемиї и гражданом дац приклад одвичательного справованя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)