Отримани Гуманитарни базар у Вербаше, назберани 410 тисячи динари

ВЕРБАС – На вербаскей Площи Николи Пашича всоботу, 12. септембра, отримани гуманитарни базар дзе зоз добродзечнима прилогами и купованьом рижних продуктох и услугох за лєм даскельо годзин назберани 410 тисячи динари, котри буду унапрямени за лїченє малей Лани Йованович.

Як сообщели орґанизаторе, зберанє донацийох и воланє спонзорох тирвало даскельо тижнї, а идея була же би тот базар бул насампредз за дзеци. Було орґанизоване правенє фризурох и рисованє, на даскелїх штандох могло купиц поживово продукти як цо то домашнї колачи, лакотки, алє и овоц, воду и соки, а гражданє найвецей донирали бависка, кнїжки и инше. Орґанизована була и богата томбола за шицких учашнїкох, котри з тим же купели лїстки за томболу, тиж донирали пенєж за Ланово лїченє.

Най здогаднєме, Лана охорела од чежкей и смертельней хороти, за котру постої лїк, алє кошта вецей як 2 милиони долари. Чежка животна приповедка того дзивчеца порушала числени акциї ширцом нашей жеми же би ше цо скорей назберало потребни пенєж.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)