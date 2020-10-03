Отримани дзень поля у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень поля котри уж треци рок орґанизує подприємство Аґрохома у Руским Керестуре отримани вчера на Ярашу. Присутним були представени урожаї гибридох кукурици штирох нашеньских хижох – Пионир, НС семе, Декалб и МАС.
Орґанизатор пред присутнима лупал кукурицу, дзе ше такой прераховйовало вкупни урожай по поверхносци и влагу зарна за шицки дванац розлични гибриди. Представени гибриди зоз ФАО ґрупох медзи 300 и 500 мали влажносц зарна медзи 14,1 и 17,4, а урожаї варирали од 9 087 по 11 897 килоґрами по гектару, прераховано зоз влажносцу зарна на 14 проценти.
На манифестацию ше одволало красне число кооперантох и других польопривредних продуковательох як зоз валалу так и з околних местох а, як визначели орґанизаторе, намагали ше подзвигнуц манифестацию на цо висши уровень, прето же би ше нашеньски хижи представели директно польопривреднїком, зоз реалнима условиями продукциї на тутейшим терену.