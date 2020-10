Отримани дзень поля у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень поля котри уж треци рок орґанизує подприємство Аґрохома у Руским Керестуре отримани вчера на Ярашу. Присутним були представени урожаї гибридох кукурици штирох нашеньских хижох – Пионир, НС семе, Декалб и МАС.

Орґанизатор пред присутнима лупал кукурицу, дзе ше такой прераховйовало вкупни урожай по поверхносци и влагу зарна за шицки дванац розлични гибриди. Представени гибриди зоз ФАО ґрупох медзи 300 и 500 мали влажносц зарна медзи 14,1 и 17,4, а урожаї варирали од 9 087 по 11 897 килоґрами по гектару, прераховано зоз влажносцу зарна на 14 проценти.

На манифестацию ше одволало красне число кооперантох и других польопривредних продуковательох як зоз валалу так и з околних местох а, як визначели орґанизаторе, намагали ше подзвигнуц манифестацию на цо висши уровень, прето же би ше нашеньски хижи представели директно польопривреднїком, зоз реалнима условиями продукциї на тутейшим терену.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)