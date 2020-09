У Кули бул „Пияц красних стварохˮ

КУЛА – Прешлого викенду, односно 17. и 18. септембра, у Кули отримани „Пияц красних стварохˮ, на хторим участвовали вецей як 80 викладаче зоз рижних городох Войводини, алє и зоз Сербиї.

Дводньова програма була отримана у улїци Йосипа Крамера, а нащивительом були понукнути рижни продукти – маджуни и соки з арониї, рижни продукти з бундави и лаванди, по лїковити рошлїни и ручни роботи.

Окрем продуковательох квеца присуство на пияцу потвердзели и пчоларе, цукраре, як и рижни здруженя гражданох, медзи хторима и Здруженє женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура.

Орґанизованє манифестациї помогла Општина Кула зоз потримовку Туристичней орґанизациї општини Кула и Здруженя женох „Идеяˮ зоз Кули, а пияц отримани зоз обовязним почитованьом шицких мирох превенциї и защити пре зоперанє ширеня вирусу Ковид-19.

