Отримани Рочни концерт РКЦ у Новим Садзе

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе, всоботу вечар, 19. септембра, отримани Рочни концерт, звонка звичайного термину. З оглядом на вирус корона и можлїве погоршанє ситуациї коло пандемиї, руководзаци одлучели отримац Рочни концерт тераз кед условия тото допущую и достали одобренє од компетентних. Концерт мал буц отримани у дворе, алє гласна музика зоз сушедства тото онєможлївела, та концерт отримани у велькей сали РКЦ.

Иван Канюх, водитель вечара, поволал предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача же би привитал госцох и отворел концерт, а перши ше мали нагоду представиц Хор „Гармония” зоз штирома композициями. Потим Фолклорна ґрупа ветеранох одтанцовала „Бунєвацки танци” хореоґрафа Миодраґа Цветкович-Баньца, а уметнїцкого руководителя Миломира Шайтоша. Танцошох провадзел оркестер РКЦ под руководством Мирослава Папа.

У предлуженю програми Хлопска шпивацка ґрупа ше представела зоз трома композициями, а Ана Римар Симунович наступела як солистка и одшпивала два композициї.

Фолклорна ґрупа ветеранох одтанцовала танєц „По земплински” хореоґрафа Миломира Шайтоша у провадзеню оркестера РКЦ, а под руководством Мирослава Папа. Оркестер РКЦ виведол и композицию „Фантазия” на три народни теми, под руководительством и у аранжману Мирослава Папа.

На самим концу наступел госцуюци Смикови оркестер „Нонет под уметнїцким руководством и у аранжману Борута Павлича. Програму заварла Фолклорна ґрупа ветеранох зоз греческим „Сиртаки” танцом у хореоґрафиї Миломира Шайтоша.

Концерт отримани по шицких епидемиолоґийних мирох, на уходзе ше мерало тїлесну температуру и дезинфиковало руки.

