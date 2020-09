Отримани Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“

ШИД – Всоботу, 12. септембра, у порти Лєтнєй владическей резиденциї отримани 13 по шоре Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ хтори перши отримани фестивал у рускей заєднїци у тим року, а бул ревиялного характеру.

На початку Фестивала привитни слова виповедли Борислав Сакач, предсидатель Националного совиту Руснацох и Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид.

Зоз вокалнима и инструменталнима композициями представели ше домашнї КПД „Дюра Киш“ чий наступ и отворел Фестивал, як и словацке СКУД „ Єднота“, горватске ГКУД „Шид“ и СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду и як госци – Женска жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки“ КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу.

Фестивал отримани у знаку велького ювилея КПД „Дюра Киш“ – 100-рочнїци иснованя Дружтва. На Фестивалу, з тей нагоди запровадзени и шицки епидемиолоґийни мири защити пре пандемию коронавируса.

