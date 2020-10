Офарбена ограда и капура

ҐОСПОДЇНЦИ – У другим тижню октобра, од прешлого пондзелку по стреду, члени Церковного одбору и парохиянє грекокатолїцкей церкви Святого Архангела Михаїла у Ґосподїнцох вихасновали цеплєйши днї же би офарбели ограду и капурку опрез церкви.

Роботу окончели Мирослав Дудаш, Владимир Салонски, Любомир Иванов и Владимир Иванов, котри предсидатель Церковного одбору, а котри и финансийно помогол, а у роботней акциї помагали и його унук Владимир и унука Драґана.

Учашнїки акциї пред Кирбайом, котри будзе 21. новембра на швето святого Архангела Михаїла, планую попораїц церкву, парохиялни двор и дом.

