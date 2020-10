ОФК Бачинци декласовали Єдинство у Моровичу зоз 6:1

ШИД – У дзевятим, остатнїм колє єшеньскей часци першенства Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ОФК Бачинци на госцованю у Моровичу победзел Єдинство зоз 6:1, Напредак на госцованю у Илинцох победзел Борец зоз 7:2, Омладинєц победзел Ґраничар зоз 2:0, Синдєлич бул лєпши од Єдинства (Лю) 4:3, а у тим колє була лєбодна екипа ОФК Бинґули.

На таблїчки Напредак перши зоз 22 бодами, а ОФК Бачинци други зоз 21 бодом. Сезона урядово будзе закончена док шлїдуюцого викенду будзе одбавене преложене змаганє зоз осмого кола помедзи Єдинством з Люби и Омладинцом з Батровцох.

