ОФК Бачинци победзели на госцованю у Батровцох

ШИД – У седмим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид ОФК Бачинци на госцованю у Батровцох победзели Омладинєц зоз 3:0, Ґраничар победзел ОФК Бинґулу на госцованю 4:1, Єдинство (Лю) победзело тиж на госцованю Борец 5:4, Синдєлич победзел Єдинство (М) зоз 3:0, а шлєбодна була екипа Напредку.

На таблїчки Напредак перши зоз 16 бодами, а Синдєлич на другим и ОФК Бачинци на трецим месце маю по 15 боди.

У осмим колє ОФК Бачинци дочекую Синдєлич, Єдинство (Лю) будзе бавиц процив Омладинца, Ґраничар дочекує Борец, Напредак ОФК Бинґулу, а шлєбодна будзе екипа Єдинства (М).

