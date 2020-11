ОФК Бикич победзел Зеку Булюбашу

ШИД – У 14. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома победзели Зеку Булюбашу зоз 2:0.

Сримец з Беркасова на госцованю у Шашинцох победзел Шлєбоду зоз 2:1, Обилич 1993 победзел Змай тиж зоз 2:1, Ердевик 2017 и Єдинство бавели 1:1, а Ґраничар у Адашевцох победзел Єдноту зоз Шиду зоз 4:0.

На таблїчки Фрушкогорец перши зоз 33 бодами, Обилич 1993 треци зоз 28 бодами, Сримец (Б) штварти зоз 27, ОФК Бикич шести тиж ма 27 боди, Ґраничар (А) дзевяти зоз 19 бодами, Ердевик 2017 штернасти зоз седем бодами, а Єднота петнаста зоз тиж седем бодами.

У остатнїм, 15. колє, єшеньскей часци першенства Сримец (Б) дочекує Трґовачки, Єднота дочека Ердевик 2017, Єдинство (Р) будзе бавиц процив ОФК Бикич, Ґраничар (К) дочекує Ґраничар (А), а Зека Булюбаша чека Обилич 1993.

