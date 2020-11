Охранїц здравє, императив нєшка

Пандемия вируса корона драматично пременєла наш каждодньови живот, як одроснутим особом, так и дзецом и шкояром ширцом планети. Социялизация нових ґенерацийох пре нєпреривне повторйованє о потреби дистанцованя ше зменшала, бо и наймладши муша буц одвичательни за здравє у своїх фамелийох.

Найновши виглєдованя указую же дзеци нє преноша вирус у такей мири як ше то предпоставяло, та обачене же частейши случаї же родичи пренєсли вирус своїм дзецом. Прето ше школи ище вше нє селя до он-лайн простору, т. є. по тамаль доґод то будзе можлїве, порядна настава ше будзе одвивац у школи. Окреме ше вимага же би школяре нїзших класох остали у учальньох, нє лєм пре ученє, алє и пре социялизацию, та же би їх родичи могли пойсц на роботу. Школяре висших класох основней школи, штредньошколци и студенти могли би провадзиц наставни процес и он-лайн.

Просвитни роботнїки барз нєзадовольни зоз тим як ше до того школского року вошло и твердза же ше вошло нє порихтано. Перше же им, як занятим, нє оможлївене швидке и сиґурне тестованє на вирус кед обача перши симптоми хороти, та ше так вирус у колективу шири, потим иснує проблем зоз заменами кед ше наставнїцки кадер похори. Окрем тих, ту и проблеми коло школского ґрадива, хторе ше мушело пре пандемию редуковац по обсягу, лєпше обдумац, прилагодзиц, визначиц цо найважнєйше, а без чого мож. Проблеми ту и коло школского календара итд…

З найновших информацийох мож нагаднуц же Министерство просвити почало слухац фах, та ше уж наявює длугши жимски розпуст, хтори би мал тирвац за шицких школярох у истим предлуженим термину, од конца децембра, та даґдзе до конца януара. Вшелїяк же ше ситуацию коло пандемиї провадзи, та окрем найновших мирох, скраценого роботного часу, роздумує ше и о он-лайн настави за старших школярох. Кеди тота мира будзе уведзена, укаже час пред нами, бо нови мири ше уж наявює, а пандемия ше розбовчує. Капацитети у шпитальох пополнєти, а и вельке число медицинского кадра ознова заражене.

Пре таки стан просвитни роботнїки упуцели родичом апел най нє посилаю дзеци на рижни звонканаставни активносци и рижни приватни преслави, же би зачували як свойо, так и здравє наставнїцкого кадра, бо школска система кус-покус пука. У дзепоєдних городох настава ше уж преселєла до он-лайн простору пре пандемию, питанє лєм дня кеди ше то случи и у других городских штредкох. А знаме же у велїх городох преглашена позарядова ситуация.

Окрем препоручених мирох, маски и дистанци, одвичательносц и наша, индивидуална. Ситуация постава пребарз озбильна же бизме ше нєодвичательно справовали ґу свойому здравю. Охранїц здравє, императив нєшка, бо живот наш єдини ресурс.

