Очисцени циви за дижджовку на Замку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 13. децембра, з добродзечну роботну акцию очисцени циви за дижджовку на будинку керестурского Замку, цо бул перши крочай же би ше голєм кельо-тельо застановело дальше руинованє будинку.

Акцию иницировал секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, а участвовали волонтере зоз Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур – Весна и Зоран Иличово, Елемир Надь, Денис Франич и Мирко Емейди.

Роботна акция отримана и з вельку, односно нєобходну помоцу кломферскей роботнї Мандич зоз Кули котра безплатно обезпечела професийну роботну машину за роботи на висини.

