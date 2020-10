Оштрейши мири пре коронавирус

БЕОҐРАД – Вчера после схадзки Кризного штабу на конференциї за новинарох др Дария Кисич тепавчевич виявела же ше находзиме у сезони респираторних инфекцийох, та прето буду запровадзени нови мири.

Же би ше сполшело ширенє инфекциї, од вчера ше препоручує же би ше защитни маски ношело и на отвореним, а обовязни су у шицких завартих просторох. На моц ступа и забрана локалним самоуправом видавац дозволи за рижни сходи.

Др Кисич Тепавчевич виявела же общи превентивни мири, як физична дистанца и ношенє маскох, основни мири котри ратую животи, а шицки други мири як цо то огранїчованє роботи, доприноша же би ше мири общей превенциї запровадзовали.

Кед слово о погосцительних обєктох, їх роботни час остава по 23 годзин, як и потераз, алє предписани строги мири – обовязне войсц зоз маску, котру мож зняц кед ше шедзи за столом, алє кед ше идзе до тоалету, або ше напущує ресторан, маску знова треба положиц.

У Сербиї уж два днї зашором зазначени вецей як 200 нови случаї охореня од Ковиду-19.

