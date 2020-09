Памета ше и лєпши роки

Продукция сої, кукурици и слунечнїку у дюрдьовским хотаре того року була барз чежка и специфична. Мале количество дижджу и його нєровномирне паданє вплївовало на квалитет зиходзеня зарна, на защиту од коровча и урожай.

На велїх парцелох период зиходзеня тирвал и до три тижнї. У таких обставинох зявел ше проблем, же хтори то оптимални час за пирсканє процив коровча.

– Того року сом пирскал скорей як сом садзел, и скорей як цо зишло зарно, алє потим длуго нє падало, та ше пирсканє нє удало. Потим сом пирскал и поверхово, алє без огляду на шицко, корвча ознова єст. Мам 25 ланци под сою и наздавам ше же просекови урожай будзе коло 17, 18 метери по ланцу. Потераз сом садзел Рубин, Паладор и Венди и шицки сорти сої ми ше указали як добри – приповеда польопривредни продукователь Владимир Канюх.

Цо ше дотика самей продукциї сої людзе вєшенї руцаю од 80 по 110 кили мапу (штучни гной котри у себе ма 52 одсто фосфору). На наших польох робени анализи чийо резултати указали же жем у тей часци Войводини худобна зоз фосфором, док калиюму єст досц. То єдна з причинох прецо людзе руцаю мап и на таки способ злєпшую квалитет жеми.

КУКУРИЦА КУС ЛЄПШОГО КВАЛИТЕТУ

Кукурица у дюрдьовским хотаре потераз ма добри урожай. Зарно кукурици солидне, влага од 13 до 15 одсто. Того року було вецей поверхносци под кукурицу як под сою и людзе вецей садзели слунечнїк котрого було коло 300 ланци, цо нє звичайне у Дюрдьове.

– Цо ше дотика кукуруци, видзи ми ше же вона будзе кус лєпшого квалитету як влонї. Тото цо зме олупали, урожай коло 61 метер по ланцу. То вчаснєйша сорта кукурици и посадзена є у Малих нївох, дзе жем кус подлєйшого квалитету, та ше наздавам же на квалитетнєйшей жеми будзе и векши урожай. Гевто цо нас застарало, то тогорочна цена кукурици котра, за тераз, 14 динари, цо барз мало. То уж даскельо роки назадок така ситуация зоз кукурицу, а тот хто причека лєто достанє кус вишу цену – гвари Владимир.

Того року ше случело же кукурици нє було досц, вельо ше глєдало стару кукурицу, та людзе котри ю мали на лаґеру кус лєпше прешли зоз цену, котра концом юлия и початком авґуста була од 19 по 22 динари. Алє у тим чаше кед ше ю глєдало, було мало людзох котри ю мали.

ОРҐАНИЗОВАНЕ ЧУВАНЄ ХОТАРОХ

Општина Жабель уж даскельо роки орґанизує чуванє урожаю на коло 30 000 гектарох, у сотруднїцтве зоз польопривреднима продукователями зоз цалей општини и зоз аґенцию котра задлужена за чуванє хотарох. Тота акция ше у прешлих двох рокох указала як барз успишна, та ше ю и того року орґанизовало. Чуванє ше орґанизує окреме у єшеньским периодзе кед у хотарох, єст найвецей роботи, а тогорочне чуванє почало 5. септембра и будзе тирвац 40 днї.

