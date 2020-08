Парасти нєзадовольни пре одказованє Медзинародного польопривредного сайма

НОВИ САД – Одказованє Медзинародного польопривредного сайма у Новим Садзе у стандардним формату пре Ковид-19 нє одвитує парастом, гваря у Асоцияциї польопривреднїкох, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини. Викладаче гваря же одказованє було нєобходне пре пандемию и же ше рихтаю за виставу механїзациї на диґиталней платформи яку рихта Новосадски саям.

Зоз Асоцияциї польопривреднїкох гваря же ше заш лєм требало питац парастом цо думаю о тим чи треба отримац Медзинародни польоривредни саям, вшелїяк зоз окремнима мирами защити. Кед слово о виртуалним сайму, гваря же нє исте видзиц машину на живо и прейґ интернету, як и же ше упознаваня зоз другима продуковательями и иновациями яки мали прешлих рокох, нє мож заменїц анї з єдну диґиталну платформу.

Кед слово о Медзинародним сайму лову, риболову, туризма, еколоґиї и спорта ЛОРИСТ, хтори ше традицийно отримує на початку октобра, заняти на Новосадским сайме робя шицко же би бул орґанизовани, алє и його отримованє будзе завишиц од епидемиолоґийней ситуациї.

