Парастос и Панахида

ДЮРДЬОВ – Од кеди фамeлия Стриберових зоз Дюрдьова подзвиглa каплїчку на грекокатолїцким теметове у тим месце, од теди ше вше у нєй 1. новембра служи Парастос, а после того Панахиду при крижу у централней часци дюрдьовского теметова.

Так и тей нєдзелї, 1. новембра на 14 годзин бул Парастос, а по нїм Панахида. Служел их домашнї священїк о. Михаил Холошняй, з нїм oкрем присутних вирнїкох шпивали и члени фамeлиї Холошняй. Тото було у двацец першей нєдзелї по Пятьдесятнїци, Святого пророка Иоиля и Святого мученїка Уара, преподобного оца нашого Йоана Ральского (болгарского), а по григориянским календару Шишяти – Шицких святих, обичай нащивйованя гробох своїх покойних.

Того дня, у Велькей Служби Божей у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове о. Михаил Холошняй котри Служел у казанї гуторел о богатей церковней историї котра тирва вецей як два тисячи роки, алє и о єй роздзелєносци на Восточну и Заходну.

Служби Божи и Богослуженя котри ше служа у дюрдьовскей грекокатолїцкей Церкви мож ище вше и поряднє провадзиц на Фейсбук профилу домашнього священїка и управителя церкви о. Михаила Холошняя, на профилу Mihail Holosnjaj. На тим боку о. Михаил поряднє уживо знїма нєдзельово Вельки Служби и Служби на векши швета. Мож их опатриц и надкнадно, понеже оставаю зняти на тим профилу.

як ше врацало годзинку, так ше у тей нашей Церкви пополадньовo Служби Божи служи од 17 годзин.

