Пензионере ше можу приявиц за безплатне пребуванє у баньох

БЕОҐРАД – Републични фонд за пензийне и инвалидске осиґуранє (ПИО) нєшка розписал поволанку пензионером за дзешецдньове пребуванє и регабилитованє у даєдней спомедзи 25 баньох у Сербиї. Приявиц ше можу пензионере чия пензия нє векша як 27.775 динари, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

До безплатней регабилитациї ураховани драгово трошки у висини автобускей, лєбо гайзибанскей карти другей класи. Фонд зноши трошки змесценя, полни пансион, а зоз кажду баню конкретизовани обсяг терапийох за каждого хаснователя.

Под час пребуваня и регабилитованя, пензионере буду мац лїкарски препатрунки, будзе им окончени ЕКҐ, лабораторийски анализи, специялистични препатрунки и визити и буду мац найменєй три файти терапиї, цо будзе завишиц од думаня лїкарох.

Приявиц ше мож по 7. септембер. Вецей информациї и формулар за приявйованє мож превжац на сайту www.pio.rs.

